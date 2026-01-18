Il torneo Australian Open è iniziato e ci sono già stati alcuni risultati interessanti. Francis Tiafoe ha sconfitto Jason Kubler con un punteggio di 7-6, 6-3, 6-2, mentre Michael Zheng ha battuto Sebastian Korda con un punteggio di 6-4, 6-3, 3-6, 0-6, 6-3.

Sasha Bublik è in vantaggio contro Brooksby, mentre Aryna Sabalenka è in partita contro Rakotomanga Rajaonah. Cameron Norrie è in difficoltà contro Benjamin Bonzi, ma è riuscito a pareggiare il punteggio.

Il torneo è appena iniziato e ci saranno molte altre partite emozionanti nelle prossime ore. Tra gli altri giocatori in campo ci sono anche Emma Raducanu, Carlos Alcaraz e Venus Williams.

Il torneo Australian Open è il primo grande evento tennistico dell’anno e si preannuncia come una competizione molto combattuta, con molti giocatori in lizza per il titolo.