Australian Open, Zverev in semifinale. Affronterà Alcaraz o Djokovic.

In attesa delle partite tra Sinner-De Minaur e Sonego-Shelton, si delineano le semifinali della parte bassa del tabellone degli Australian Open. Il primo semifinalista è il numero 2 del ranking, Alexander Zverev, che ha sconfitto il statunitense Tommy Paul nei quarti di finale dopo una partita combattuta di oltre tre ore e mezza, con il punteggio di 7-6, 7-6, 2-6, 6-1. Zverev ha dovuto fronteggiare alcuni momenti difficili, riuscendo a brekkare Paul in due situazioni cruciali, quando l’americano era al servizio per il set, e ha chiuso il match al tie-break. Questa semifinale segna la nona partecipazione di Zverev a semifinali di tornei del Grande Slam nella sua carriera.

Venerdì, il tedesco avrà l’opportunità di conquistare un posto in finale, sfidando uno tra Novak Djokovic e Carlos Alcaraz, i quali si affronteranno a breve sulla Rod Laver Arena. La partita tra Zverev e il suo avversario in semifinale si preannuncia intensa dato il livello dei contendenti e l’importanza dell’incontro. Durante il torneo, Zverev ha mostrato una notevole resilienza, affrontando con abilità la pressione di una partita di quarti di finale. Manca ora solo un ultimo passo per arrivare alla tanto ambita finale degli Australian Open, un traguardo significativo nella sua carriera. Le aspettative sono alte e gli appassionati di tennis sono impazienti di vedere come si svolgeranno le imminenti sfide.