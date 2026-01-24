Australian Open: Wawrinka spicca

Taylor Fritz ha espresso la sua ammirazione per Stan Wawrinka, il suo avversario di 40 anni, affermando che non si vede a giocare a tennis professionistico alla stessa età. Quando gli è stato chiesto se avrebbe giocato ancora a tennis a 40 anni come Wawrinka, Fritz ha risposto onestamente: “No, assolutamente no”.

Fritz, 28 anni, ha ammesso di aver guardato a Wawrinka come modello quando era più giovane. Wawrinka è diventato una delle storie del primo settimana del torneo, avendo trascorso sette ore e 53 minuti in campo per raggiungere i sedicesimi.

Classificato 139 nel mondo, Wawrinka partecipa all’Australian Open per l’ultima volta e ha ricevuto una wildcard per il tabellone principale. Ha ripagato gli organizzatori del torneo con una vittoria su Arthur Géa, una partita molto combattuta che ha catturato l’attenzione del pubblico.

Wawrinka non è l’unico veterano del tour ATP a impressionare gli spettatori a Melbourne Park. Novak Djokovic, 38 anni, è ancora in lizza per l’undicesimo titolo dell’Australian Open, mentre Marin Čilić, 37 anni, ha anche raggiunto il terzo turno.

Fritz, testa di serie numero nove, sa cosa aspettarsi quando affronterà Wawrinka e non sarà sorpreso se la partita si protrarrà per cinque set. Ha affermato che Wawrinka è ancora impressionante per la sua forma fisica e la sua capacità di competere.