13.6 C
Roma
domenica – 18 Gennaio 2026
Sport

Australian Open: tre italiani in campo

Da stranotizie
Australian Open: tre italiani in campo

Il Day 2 dell’Open d’Australia sarà ricco di eventi, con tre italiani in campo e sugli schermi. Il primo a scendere in campo sarà Matteo Arnaldi, che sfiderà Andrey Rublev per la quinta volta in carriera. I precedenti tra i due sono sul due pari, e Arnaldi vanta una vittoria nel terzo turno del Roland Garros contro Rublev.

A seguire, ci sarà l’esordio nel tabellone principale di uno Slam di Francesco Maestrelli, che sfiderà il francese Terence Atmane. Infine, Mattia Bellucci sfiderà Casper Ruud in quello che sarà il loro primo incontro. Tra gli altri match in programma, ci saranno i debutti di Coco Gauff, Iga Swiatek e Novak Djokovic. Coco Gauff sfiderà l’uzbeka Rakhimova, mentre Iga Swiatek sfiderà la cinese Yuan. Novak Djokovic, dieci volte campione, chiuderà il Giorno 2 sfidando lo spagnolo Pedro Martinez.

La programmazione TV prevede la trasmissione in diretta streaming integrale su Discovery+ e HBO Plus a partire dalla mezzanotte italiana. I canali Eurosport 1, 2, 3, 4, 5, 6 saranno disponibili anche tramite le piattaforme DAZN e Timvision.

Articolo precedente
Nuove norme per ricette mediche in Italia
Articolo successivo
Coalizione Sicilia in bilico
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.