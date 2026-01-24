Australian Open: scontro tra campioni

È il settimo giorno dell’Australian Open a Melbourne, in Australia, e la terza giornata di gare continua in una giornata estiva molto calda. La temperatura è prevista intorno ai 41 gradi Celsius, ciò significa che c’è una seria possibilità che la gara venga sospesa a causa della politica di caldo estremo del torneo.

Le gare sul campo saranno molto intense, con il due volte campione in carica Jannik Sinner e il dieci volte vincitore Novak Djokovic che saranno in azione, così come le migliori giocatrici americane Jessica Pegula, Amanda Anisimova, Madison Keys, e i giocatori Taylor Fritz e Ben Shelton.

