Australian Open: scontro tra campioni

Da stranotizie
È il settimo giorno dell’Australian Open a Melbourne, in Australia, e la terza giornata di gare continua in una giornata estiva molto calda. La temperatura è prevista intorno ai 41 gradi Celsius, ciò significa che c’è una seria possibilità che la gara venga sospesa a causa della politica di caldo estremo del torneo.

Le gare sul campo saranno molto intense, con il due volte campione in carica Jannik Sinner e il dieci volte vincitore Novak Djokovic che saranno in azione, così come le migliori giocatrici americane Jessica Pegula, Amanda Anisimova, Madison Keys, e i giocatori Taylor Fritz e Ben Shelton.

Restare aggiornati con l’ultimo notizie, risultati, orari delle partite e altro ancora dall’Australian Open grazie al team di reporter di ESPN.

