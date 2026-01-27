Australian Open: Musetti-Djokovic

Il match di quarti di finale degli Australian Open tra Lorenzo Musetti e Novak Djokovic è il loro undicesimo confronto diretto, con Musetti che ha vinto solo una volta, agli ottavi di finale del Masters 1000 di Montecarlo. Il vincitore affronterà in semifinale Jannik Sinner o Ben Shelton.

Musetti, ventitreenne di Carrara, è al quinto posto nel ranking ATP e ha superato Collignon, Lorenzo Sonego, Tomas Machac e Taylor Fritz nel torneo. Ha iniziato l’anno centrando la finale nell’ATP 250 di Hong Kong, persa contro il kazako Bublik.

Djokovic, trentottenne di Belgrado, è arrivato a Melbourne in forma dopo la stagione precedente, con rapide vittorie su Martinez, Maestrelli e Van de Zandschulp, e il forfait di Mensik agli ottavi. Ha avuto quattro giorni di riposo prima di affrontare Musetti.

I precedenti tra i due giocatori includono due incontri a Montecarlo, con una vittoria per parte, e vari incontri persi da Musetti in altri tornei, tra cui Roland Garros, Dubai, Parigi Bercy, Wimbledon e Giochi Olimpici.

Il quarto di finale tra Musetti e Djokovic inizierà non prima delle 4.30 sulla Rod Laver Arena, dopo gli incontri Rybakina-Swiatek e Pegula-Anisimova.