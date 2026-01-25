Australian Open, Djokovic avanza

Il tennista Jakub Mensik è costretto a ritirarsi dagli Australian Open a causa di un problema muscolare agli addominali. Il ritiro di Mensik avviene un giorno prima del suo match contro Novak Djokovic, permettendo così a quest’ultimo di accedere direttamente ai quarti di finale senza dover scendere in campo.

Mensik ha annunciato il suo forfait attraverso una story su Instagram, spiegando che il problema muscolare si è aggravato nel corso delle ultime partite e che, dopo aver consultato il suo team e i medici, ha deciso di non scendere in campo. Nonostante la delusione, Mensik si dice orgoglioso di aver raggiunto per la prima volta il quarto turno degli Australian Open e di aver ricevuto tantissima energia e sostegno da parte dei tifosi. Il ritiro di Mensik causerà uno spostamento nella programmazione del torneo, probabilmente riguardante il match di Sinner. Mensik ha ringraziato il suo team e tutti coloro che lo hanno sostenuto, affermando che ora è il momento di recuperare nel modo giusto.