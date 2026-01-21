Australian Open, Alcaraz avanza

Carlos Alcaraz soffre un set, il primo, vinto al tie break dopo 78’, prima di regolare il tedesco Yannick Hanfmann e qualificarsi per il terzo turno degli Australian Open. In campo Jasmine Paolini, che sfida la polacca Magdalena Frech.

Alexander Zverev stacca il pass per il terzo turno, battendo in quattro set il francese Alexandre Muller. Promosso anche l’australiano Alex de Minaur, che ha superato in rimonta il serbo Hamad Medjedovic.

Il match tra Paolini e Frech è stato interrotto per pioggia sul 4-1 (15-15) in favore di Jasmine Paolini. Dopo la ripresa, la polacca ha strappato il servizio all’azzurra nel game di apertura del secondo set. Il match è stato spostato sulla John Cain Arena, campo provvisto di tetto.

Cameron Norrie raggiunge il terzo turno, battendo in quattro set lo statunitense Emilio Nava. Anche Daniil Medvedev conquista il pass per il terzo turno, non senza faticare, contro Quentin Halys. Andrey Rublev vince in quattro set contro il qualificato portoghese Jaime Faria.

Aryna Sabalenka, numero 1 del mondo, si è qualificata per il terzo turno battendo la cinese Bai Zhuoxuan.