Australian Open 2026

Alex De Minaur inizia bene agli Australian Open, superando lo statunitense McDonald, entrato in tabellone da lucky loser dopo il forfait di Matteo Berrettini, con un netto 6-2, 6-2, 6-3 in un’ora e 48 minuti. De Minaur ha dominato l’incontro senza mai accusare difficoltà.
Anche Daniil Medvedev ha superato il primo turno, sconfiggendo l’olandese De Jong con lo score di 7-5, 6-2, 7-6 in poco meno di tre ore. La sfida è stata insidiosa, ma il russo l’ha superata, ottenendo la sua sesta vittoria in altrettanti match disputati.
La sorpresa di giornata è il ritiro di Felix Auger-Aliassime, che ha alzato bandiera bianca dopo tre set nel match contro il portoghese Borges a causa di crampi alla gamba sinistra, accusati a partire dall’inizio del terzo parziale.