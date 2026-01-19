11.7 C
Roma
lunedì – 19 Gennaio 2026
Sport

Australian Open 2026

Da stranotizie
Australian Open 2026

Alex De Minaur inizia bene agli Australian Open, superando lo statunitense McDonald, entrato in tabellone da lucky loser dopo il forfait di Matteo Berrettini, con un netto 6-2, 6-2, 6-3 in un’ora e 48 minuti. De Minaur ha dominato l’incontro senza mai accusare difficoltà.

Anche Daniil Medvedev ha superato il primo turno, sconfiggendo l’olandese De Jong con lo score di 7-5, 6-2, 7-6 in poco meno di tre ore. La sfida è stata insidiosa, ma il russo l’ha superata, ottenendo la sua sesta vittoria in altrettanti match disputati.

La sorpresa di giornata è il ritiro di Felix Auger-Aliassime, che ha alzato bandiera bianca dopo tre set nel match contro il portoghese Borges a causa di crampi alla gamba sinistra, accusati a partire dall’inizio del terzo parziale.

Articolo precedente
Trattamento Algodistrofia: neridronato negli Stati Uniti
Articolo successivo
Sfollati del Grattacielo
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.