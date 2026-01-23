L’evento sportivo in corso è l’Australian Open, con diverse partite di tennis che si stanno svolgendo su vari campi.

Alcuni dei match in corso sono quelli tra Gabriela Ruse e Mirra Andreeva sul campo Rod Laver Arena, dove Mirra Andreeva è testa di serie numero 8 e al momento conduce per 5-2 nel primo set.

Un altro match è quello tra Alexander Bublik e Tomas Etcheverry sul campo Margaret Court Arena, dove Alexander Bublik è testa di serie numero 10 e ha vinto il primo set per 7-6 al tie break, con il punteggio di 7-4, e il secondo set è in corso con un punteggio di 6-6.

Tutti gli orari sono riferiti al Regno Unito e possono essere soggetti a variazioni. La BBC non si assume la responsabilità di eventuali modifiche agli orari.