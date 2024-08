Australia Telefono Porta Auto, Supporto Aria, Regolabile 360°, Gancio Stabile, Rilascio con Un Clic, iPhone, Samsung e Cellulare da 4.0”-7.0”

7,99€

Descrizione prodotto

Può essere ruotato e regolato a 360°

Braccio telescopico per adattarsi a vari modelli e attrezzature

Movimento centrale a forma di U per la ricarica in qualsiasi momento

Dimensioni prodotto ‏ : ‎ 15 x 7 x 5,2 cm; 110 grammi

Disponibile su Amazon.it a partire dal ‏ : ‎ 25 luglio 2024

Produttore ‏ : ‎ CIRCLE STEEL LIMITED

ASIN ‏ : ‎ B0CJL7DPGB

Paese di origine ‏ : ‎ Cina

Clip a gancio ultra stabile aggiornata: il supporto per cellulare per auto adotta l’ultimo design aggiornato della clip a gancio, che migliora notevolmente la stabilità del supporto e può essere fissato saldamente alla presa d’aria dell’auto. I cuscinetti in gomma integrati forniscono un ulteriore assorbimento degli urti per proteggere il telefono dai graffi. Tieni il telefono saldamente anche in caso di curve, buche, dossi e strade sconnesse per garantire la tua sicurezza di guida.

Funzione di rotazione a 360 gradi: il supporto per cellulare per auto è dotato di un giunto sferico ruotabile a 360°, che può facilmente regolare l’angolo di visualizzazione e la direzione del telefono cellulare secondo necessità per avere il miglior angolo di visione, assicurando di poter visualizzare facilmente la navigazione mappe, informazioni sullo schermo o risposta alle chiamate.

Compatibilità universale: il nostro supporto universale per telefono da auto è compatibile con tutti i telefoni cellulari da 4,0-7,0 pollici (comprese le custodie spesse), come iPhone 15 Pro Max/15 Plus/15 Pro/15/14 Pro Max/14 Plus/14 pro/ 14/13 pro max/13 pro/13/13 mini/12/11/X/XR/9/8/7/6, Samsung Galaxy, Google Pixel, Motorola, HUAWEI, Xiaomi, OnePlus, ecc.

Funzionamento con una sola mano e rilascio con un solo pulsante: il supporto per telefono veicolare è dotato di un sistema di rilascio con un solo pulsante, che consente di rimuovere e posizionare il telefono con una sola mano. Non sono necessarie operazioni complicate, basta premere i bracci del morsetto su entrambi i lati per bloccare il dispositivo, rispondere alle chiamate e godersi un’esperienza di guida più semplice e sicura con il funzionamento con una sola mano.

Il supporto per smartphone da auto Estralia è compatibile con Ford, BMW, Nissan, Vauxhall, Audi e altre auto con prese d’aria orizzontali, rendendolo un regalo di vacanza ideale per la famiglia e gli amici. La qualità dei nostri prodotti è garantita e promettiamo di fornire rimborsi entro 30 giorni senza alcun motivo. Se hai domande, ti preghiamo di contattarci in qualsiasi momento e ti risponderemo entro 24 ore.