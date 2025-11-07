Australia offre elettricità solare gratuita ai cittadini

L’Australia sta per avviare un’iniziativa che permetterà ai cittadini di ricevere energia solare gratuitamente durante il giorno. Questa decisione è stata annunciata dal governo, che ha sottolineato l’enorme quantità di energia solare prodotta nel paese.

Attualmente, circa 4 milioni di famiglie australiane, quasi la metà di tutte le abitazioni, sono dotate di pannelli solari sui tetti, generando più elettricità delle centrali a carbone. Spesso, la produzione supera il fabbisogno domestico.

Grazie al piano chiamato “solar sharer”, le aziende energetiche saranno obbligate a offrire elettricità gratuita per tre ore nel corso della giornata. Questa misura permetterà anche a chi vive in affitto o in appartamenti di trarre beneficio dalla rivoluzione solare, aiutando a ridurre l’uso di elettricità durante la notte, quando la maggior parte dell’energia proviene da fonti fossili come carbone e gas.

Secondo Tim Buckley, direttore del think-tank Climate Energy Finance, questa iniziativa accelererà la transizione verso fonti di energia più pulite, rendendo il carbone meno rilevante.

Tuttavia, inizialmente non tutti gli australiani beneficeranno del piano. La misura sarà disponibile solo per i cittadini del Nuovo Galles del Sud, dell’Australia Meridionale e del sud-est del Queensland a partire dal 2026, con l’intenzione di estenderla ad altre regioni nel 2027.

L’obiettivo, come sottolineato dal ministro dell’energia Chris Bowen, è garantire che i vantaggi delle energie rinnovabili raggiungano tutti, anche coloro che non possiedono pannelli solari o batterie.