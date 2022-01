L’artista hip-hop Kanye West dovrà essere completamente vaccinato se vuole fare concerti in Australia. Lo ha detto il premier Scott Morrison, dopo la notizia che l’artista ha programmato un tour australiano a marzo. Lo riferisce il Guardian. L’avvertimento arriva a due settimane dall’annullamento del visto di Novak Djokovic. “Le regole sono che devi essere completamente vaccinato”, ha detto Morrison in conferenza stampa. “Si applicano a tutti, come la gente ha visto più di recente. Non importa chi sei, sono le regole. Segui le regole: puoi venire. Non si seguono le regole, non si può”.