Austin Wolf arrestato con un’accusa gravissima: “Rischia 20 anni di carcere”

Centinaia di video dal 2012 ad oggi, Austin Wolf ha lavorato per alcuni tra gli studi più importanti, da Randy Blue e Falcon Studios, alla MEN e Raging Stallion. Il 43enne è tra gli attori per adulti più famosi e chiacchierati, con 1 milione di follower su Twitter, 800.000 su Instagram e decine di candidature a premi del settore come VN Awards, Grabby Awards e XBIZ Awards, ma questa volta ha fatto parlare di sé per un motivo che nulla ha a che fare con riconoscimenti o meriti.

Justin Heath Smith (questo è il suo vero nome) è stato arrestato e accusato di possesso e distribuzione di materiale pe*******grafico. Un agente dell’FBI ha affermato che Smith ha inviato e ricevuto centinaia di video contenenti abusi su persone non maggiorenni. Pare che l’uomo ricevesse e inviasse questo materiale attraverso l’app di messaggistica Telegram. I video sono da pelle d’oca e in alcuni di questi c’erano anche bambini molto, molto piccoli. Adesso Austin Wolf rischia 20 anni di carcere per possesso, distribuzione e ricezione di quel materiale. Per il momento l’attore ha preferito non commentare e non ha rilasciato nessuna dichiarazione pubblica.

Austin Wolf, parla un responsabile dell’FBI.