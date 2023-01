Austin Butler premiato per Elvis

Austin Butler è stato premiato come Miglior attore protagonista in Elvis ai Golden Globes 2023.

Elvis Presley è stato premiato ai Golden Globes 2023. O meglio, chi ha dato vita al re del rock and roll sul grande schermo nel 2022, ovvero l’attore Austin Butler, la giovane star americana che si è trasformato per qualche tempo in uno dei più grandi miti della storia della musica. Austin è stato premiato durante la cerimonia di consegna che si è svolta a Los Angeles il 10 gennaio 2023. Un riconoscimento prestigiosissimo che rende ancora più importante la pellicola di Baz Luhrmann, uno dei biopic musicali di maggior successo degli ultimi anni.

Golden Globes 2023: a vincere è anche Elvis

Pellicola del 2022 girata da Luhrmann e con protagonisti proprio Elvis Presley e Tom Hanks nei panni del Colonnello Parker, Elvis è stato presentato all’ultimo Festival del Cinema di Cannes, ed è stato accolto da una standing ovation di ben dodici minuti, a dimostrazione dell’ottimo lavoro fatto da regista, cast e l’intera troupe che ha lavorato a un film per far rivivere gli attimi cruciali della storia incredibile del re di Memphis.

Elvis Presley

La stessa Lisa Marie Presley, figlia di Elvis nata nel 1968, ha acclamato il film all’uscita: “Semplicemente spettacolare, Austin merita l’Oscar per aver interpretato il cuore e l’anima di mio padre in modo bellissimo“. Per ora si è portato a casa il Golden Globe, ma è inevitabile pensare a questo punto che possa almeno concorrere per la statuetta.

Tutti i meriti di Austin Butler

A trasformare la performance di Austin Butler in qualcosa di eccezionale è stata la serietà con cui ha deciso di mettersi nei panni di un’icona del rock. Non solo ha conosciuto i suoi parenti ancora in vita e le persone che con lui avevano avuto a che fare, ma ha preso anche lezioni di canto, dizione e recitazione per riprodurre perfettamente le canzoni del re del rock and roll, il suo modo di ballare e le sue espressioni facciali.

Da qui nasce il trionfo, per certi versi inatteso, sia al Festival di Cannes che ora ai Golden Globes. L’attesa adesso è tutta per gli Oscar, che a giorni dovrebbero ufficializzare le nomination.