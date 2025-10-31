Austin Butler e Michael B. Jordan nel nuovo Miami Vice

Michael B. Jordan è in lizza per il ruolo di Ricardo Tubbs nel nuovo film di “Miami Vice”, diretto da Joseph Kosinski. Recentemente, si è vociferato che Austin Butler potrebbe essere in trattative per interpretare il famoso detective James “Sonny” Crockett, personaggio reso celebre da Don Johnson nella serie TV degli anni ’80.

Secondo fonti, il progetto è ancora nelle fasi iniziali e non ci sono accordi definitivi. Tuttavia, Butler sembra essere interessato dopo che è stata stabilita una finestra per le riprese, previste nel 2026. Anche per Jordan è in fase preliminare il suo accordo per il ruolo di Tubbs.

Il copione più recente è stato scritto da Dan Gilroy, mentre la prima stesura porta la firma di Eric Warren Singer. I produttori sono Dylan Clark e Kosinski. Universal Pictures non ha rilasciato commenti ufficiali riguardo al progetto.

Il film è programmato per una data di uscita nel 2027 e si concentrerà sul glamour e la corruzione di Miami negli anni ’80, ispirandosi al pilot e alla prima stagione della serie NBC, che ha avuto un impatto notevole sulla cultura pop, dalla moda al cinema.

“Miami Vice” si basa sui personaggi creati da Anthony Yerkovich ed è stato executive prodotto sia da lui che da Michael Mann. La serie ha catapultato Johnson al ruolo di sex symbol nel suo iconico vestito bianco, mentre Philip Michael Thomas interpretava Tubbs.

Se l’accordo per Butler andrà a buon fine, si tratterebbe di un altro ruolo di alto profilo dopo il suo lavoro candidato all’Oscar in “Elvis”, seguito da film come “Dune: Part Two” e “Caught Stealing”.