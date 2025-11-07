Aurora Ramazzotti svela la verità sul botox e la bellezza

Aurora Ramazzotti ha affrontato il tema del botox e della chirurgia estetica, rispondendo a un fan su Instagram che le chiedeva consiglio sul suo medico estetico. La giovane, figlia di Eros Ramazzotti, non si è mostrata infastidita dalla domanda, anzi, l’ha presa con ironia e l’ha interpretata come un complimento, affermando: “Lo prendo come un enorme complimento!”

Aurora ha chiarito di non aver mai fatto ricorso a trattamenti estetici, dicendo: “Mai fatto niente, neanche mezza punturina o trattamento medico estetico.” Ha spiegato che eventuali cambiamenti nel suo aspetto sono da attribuire alla crescita e all’uso di nuove tecniche di make-up, non a interventi chirurgici.

Tuttavia, ha precisato di non essere contraria a piccoli ritocchi estetici e ha condiviso la sua preoccupazione riguardo a iniezioni di filler. Si è impegnata a essere trasparente qualora decidesse di sottoporsi a qualche trattamento in futuro.

Aurora ha anche manifestato l’intenzione di mantenere un aspetto naturale il più a lungo possibile, pur non escludendo la possibilità di considerare la chirurgia estetica in base ai cambiamenti legati all’età. Ha poi citato sua madre, Michelle Hunziker, da sempre ammirata per la sua bellezza, sperando di aver ereditato i suoi geni. Aurora si augura di mantenere il fascino che contraddistingue la madre nel tempo.