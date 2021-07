Aurora Ramazzotti e Sara Daniele sono figlie di due grandi della musica italiana, Eros Ramazzotti e Pino Daniele, ma se credete che siano diventate amiche grazie ai loro padri vi sbagliate di grosso.

Intervistata dal Corriere della Sera, la figlia maggiore di Michelle Hunziker ha infatti confessato che fra Eros e Pino c’erano degli attriti e che ad eccezione di Sara Daniele non ha altri amici che sono figli d’arte.

“Se ho altri amici che sono figli di cantanti famosi? No. Non perché siano antipatici, ma perché nei figli d’arte c’è una ricerca inconscia di normalità. E poi i nostri genitori erano completamente diversi, dal punto di vista musicale. Erano anche un po’ distanti, avevano avuto degli attriti…”.

E quando le viene chiesto come ha conosciuto Sara Daniele, Aurora Ramazzotti ha svelato un curioso aneddoto che potrebbe benissimo essere uno spin off del programma di MTV, Catfish: False Identità.

“Erano i tempi in cui impazzava Facebook e proliferavano i fake… Un giorno sono al telefono con la mia amica Leonetta Fendi e mi dice che lì con lei c’è Sara Daniele che vuole salutarmi. Confesso che non avevo associato il nome al padre… Me la passa e lei entusiasta dice: “Ciao Auri! Come stai?”, come se ci conoscessimo benissimo. Viene fuori che per mesi aveva chattato con un mio profilo falso”.