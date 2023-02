Aurora Ramazzotti, primo album in arrivo? L’annuncio di Eros

Aurora Ramazzotti debutterà presto con un primo album: la confessione di papà Eros in un’intervista a Il Messaggero.

Appuntamenti in agenda per Aurora Ramazzotti: prima la nascita del suo primo figlio, poi la pubblicazione del suo primo album. Una boutade? A quanto pare no. La notissima figlia d’arte, influencer, speaker e tuttofare, sta per entrare nella fase più importante, probabilmente, della sua vita. In programma ha infatti tantissime cose, e ben presto potrebbe fare anche il suo debutto ufficiale nel mondo della musica, da protagonista. Lo ha confessato lo stesso papà Eros, in un’intervista rilasciata a Il Messaggero.

Aurora Ramazzotti: primo album in arrivo?

Michelle ed Eros stanno per diventare nonni, ma a quanto pare Aurora non si fermerà qui nel regalare sorprese a tutti i suoi fan. Anzi, in cantiere ha anche qualcos’altro, oltre a un figlio in arrivo, come confessato dal noto padre, uno dei cantautori italiani più amati in tutto il mondo.

Aurora Ramazzotti

“Aurora ha in mente di fare tante cose e potrebbe fare anche un album“, ha dichiarato l’artista, senza troppi giri di parole. Nulla di certo, se non la conferma di un’intenzione che da qualche tempo la stessa Aurora stava manifestando, tra le righe. Intenzione che potrebbe tramutarsi in qualcosa di concreto, come confermato dal papà: “Io la aiuterò: scrivendo, organizzando e scegliendo come ho sempre fatto. E canteremo anche insieme“.

Perché Aurora potrebbe entrare nel mondo della musica

Verrebbe da dire, ma chi glielo fa fare? Quando hai già raggiunto il successo e trovato una tua dimensione, metterti a rischio di un paragone con un genitore così ingombrante può rivelarsi un rischio. Eppure, l’ingresso nel mondo della musica non sarebbe un salto nel vuoto per Aurora. La giovane artista ha studiato musica, suona la chitarra e sa cantare.

Già in passato ha pubblicato video sui social per mostrare le sue capacità, e ha confessato in più occasioni di aver sempre voluto entrare nel mondo della musica, ma di avere avuto a lungo il terrore di esibirsi davanti agli altri. Quella paura ultimamente è stata superata. Che possa arrivare dunque la grande occasione dopo la nascita del suo primo figlio? Non resta che attendere ancora qualche mese e ne sapremo di più.