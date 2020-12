Aurora Ramazzotti questa mattina è stata ospite di Adriana Volpe (in collegamento da casa sua in isolamento fiduciario) ad Ogni Mattina per parlare di tecnologia e boomer.

Fra gli altri ospiti anche il giornalista Alessio Poeta, migliore amico di Stefania Orlando, nonché autore dell’intervista di Patrizia De Blanck contro Barbara d’Urso e proprio durante un suo intervento ha preso alla sprovvista Aurora Ramazzotti e le ha chiesto a bruciapelo un commento sulla sua amicizia con Tommaso Zorzi “perché pare siate ai ferri corti”.

Aurora inizialmente non ha risposto, lasciandosi andare ad un “Secondo te, se io non ho mai parlato di questa cosa…” salvo poi correggere il tiro e – incalzata sempre da Poeta – ha ammesso di star guardando il Grande Fratello Vip e che l’affetto nei confronti di Tommaso Zorzi è rimasto intatto.

Aurora e Tommaso, perché hanno litigato

Ecco cosa ha confessato Zorzi all’interno della casa del Grande Fratello Vip:

“Auri è una delle cose più belle che mi siano capitate nella mia vita e non l’apprezzo perché devo concentrarmi sempre sulle cavolate. Io non le parlo dal 3 luglio e sto male. Prima di entrare qua Michelle mi ha scritto un messaggio stupendo per dirmi ‘Cerca di fare pace con Auri perché ci state male entrambi’, ed è la verità, ma purtroppo ho un brutto carattere. Auri è un pezzo di cuore, io sono il suo migliore amico e lei è la mia migliore amica. Lei per me farebbe qualsiasi cosa“.