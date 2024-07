Aurora Ramazzotti mostra a tutti il suo nuovo tatuaggio, il suo significato è a dir poco curioso: ecco perché

Qualche ora fa Aurora Ramazzotti ha deciso di far vedere a tutti i suoi follower il suo nuovo tatuaggio. L’influencer è davvero felice di aver fatto questa scelta ed è per questo che ha deciso di spiegare a chi la segue il significato di questo nuovo disegno.

Aurora

Ecco che cosa ha detto la splendente figlia d’arte.

Aurora Ramazzotti si è fatta un nuovo tatuaggio

La famosissima influencer Aurora Ramazzotti è solita informare tutti i suoi fan in merito ciò che accade nella sua vita privata. Proprio per questo ha deciso di illustrare loro un disegno che ha deciso di trasformare in un bellissimo tatuaggio.

Aurora Ramazzotti

La figlia di Michelle Hunziker e di Eros Ramazzotti ha quindi postato sul suo profilo Instagram delle foto dove mostra ai suoi fan questo nuovo bellissimo disegno che ha deciso di riprodurre in maniera indelebile sulla sua pelle.

Ad accompagnarla in questa nuova avventura anche la sua grande amica Sara Daniele, con la quale condivide un tatuaggio fatto diverso tempo fa. Fare un tatuaggio è sicuramente qualcosa da prendere bene in considerazione, in quanto rimarrà con la persona per tutta la durata della sua vita.

Il significato del tattoo dell’influencer

Aurora ha quindi deciso di pubblicare una storia dove la sua tatuatrice è intenta a portare a termine questo capolavoro di arte moderna sul suo avambraccio. Una volta giunta nell’ascensore di casa ha poi postato altre storie su Instagram, descrivendo il tattoo come il nuovo arrivato in famiglia.

Il nuovo tatuaggio di Aurora

Il tatuaggio in questione rappresenta la Carta della Temperanza, una figura presente nei Tarocchi e più precisamente quella che si rivolge all’Arcano Maggiore. Nel tatuaggio compare quindi una donna alata, una sorta di angelo che reca in mano due anfore.

La donna in questione crea poi un flusso vitale, facendo cadere del liquido dal primo al secondo contenitore. Aurora ha quindi fatto sapere che questa carta simboleggia l’utilizzo della ragione dinanzi a determinate situazioni. Ogni momento della vita va quindi affrontato con serenità e soprattutto bisogna analizzare i pro e i contro prima di fare una data scelta. Un bellissimo significato per un bellissimo tatuaggio.