Aurora Ramazzotti, la figlia di Eros e Michelle partorirà nella clinica dei ‘VIP’: ecco tutti i dettagli

L’influencer partorirà nella famosa Clinica Sant’Anna in Svizzera: ecco tutti i dettagli

Da quando ha annunciato di essere in dolce attesa, Aurora Ramazzotti è diventata uno dei personaggi più chiacchierati di quest’ultimo periodo. Nel corso degli ultimi giorni il nome della figlia di Eros e Michelle è tornato ad occupare le pagine dei principali giornali di gossip. Il motivo? Stando alle indiscrezioni, pare che l’influencer partorirà nella famosa clinica dei VIP. Ecco tutti i dettagli.

Aurora Ramazzotti non smette mai di far parlare di sé. Questa settimana il settimanale ‘Chi’, giornale diretto da Alfonso Signorini, ha dedicato ampio spazio alla figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker. Come tutti ormai sanno, l’influencer tra qualche mese darà alla luce il suo primo bebè.

‘Chi’ ha rivelato alcuni retroscena riguardo la gravidanza di Aurora Ramazzotti. In particolar modo, il noto giornale ha rivelato che l’influencer ha rivelato che la figlia di Eros e Michelle partorirà in una prestigiosa clinica della Svizzera. La struttura in questione è stata soprannominata la Clinica dei Vip.

Aurora Ramazzotti partorirà nella clinica dei Vip in Svizzera: ecco tutti i dettagli sulla struttura

Come già anticipato, tra qualche mese Aurora Ramazzotti darà alla luce il suo primo bebè. Stando alle indiscrezioni, pare che l’influencer partorirà in una famosa clinica situata in Svizzera, la Clinica Sant’Anna.

Nel dettaglio, si tratta di una struttura molto conosciuta situata sul bellissimo Lago di Lugano ed è completamente immersa nel verde. Pare che dietro la scelta di partorire qui ci sia una vera e propria tradizione di famiglia. In questa clinica, infatti, sono nate sia Aurora Ramazzotti che mamma Michelle Hunziker.

Il settimanale ‘Chi’ ha immortalato Aurora insieme al fidanzato Goffredo Cerza, a mamma Michelle Hunziker e alle sorelline Sole e Celeste. La famiglia, quasi al completo, è stata immortalata dal giornale diretto da Alfonso Signorini mentre si recava nella famosa clinica, dove presto l’influencer darà alla luce il suo primo figlio.