Aurora Ramazzotti, la decisione spiazza tutti: “La mia salute mentale ne beneficerà”: cosa è successo

Aurora Ramazzotti non smette mai di far parlare di sé. Nel corso delle ultime ore il nome dell’influencer è tornato ad occupare le pagine dei principali giornali di cronaca rosa. Il motivo? Pare che la figlia di Eros e Michelle abbia preso una decisione che ha lasciato tutti senza parole. Scopriamo insieme di cosa si tratta.

Tutti coloro che la seguono sanno che Aurora Ramazzotti è molto attiva sui social. Qui, infatti, l’influencer condivide momenti non solo della sua vita lavorativa ma anche privata. In questi ultimi giorni la figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker ha annunciato una decisione presa riguardo proprio i social network.

Aurora Ramazzotti ha deciso di disattivare il suo account Twitter. A comunicare la notizia è lei stessa sulla sua pagina Instagram, dove ha condiviso uno scatto che lo dimostra. Sotto il post in questione, la figlia di Eros e Michelle ha accompagnato una breve didascalia:

La mia salute mentale ne beneficerà.

Successivamente, l’influencer ha comunicato che presto toglierà anche Facebook, come dimostrato dall’immagine condivisa su Instagram. Queste le parole che Aurora ha accompagnato allo scatto in questione:

Sarai il prossimo.

Aurora Ramazzotti e le nausee durante la gravidanza: ecco come le affronta

Aurora Ramazzotti combatte le nausee legate alla gravidanza con il ginger shot. Per chi non ne fosse a conoscenza, si tratta di un rimedio naturale molto utile a combattere le difficoltà legate alla gravidanza. Stando a quanto riporta il giornale ‘Oggi’, pare che anche Aurora Ramazzotti usufruisca di questo rimedio.

Aurora Ramazzotti in realtà non è il primo personaggio appartenente al mondo dello spettacolo che ha deciso di ricorrere a questo rimedio per combattere le nausee. Si tratta di un mix di limone, miele e zenzero che viene normalmente utilizzato per combattere i fastidi legati al raffreddore. Tuttavia, questo rimedio naturale viene utilizzato per affrontare anche altre problematiche come, per esempio, le nausee tipiche della gravidanza.