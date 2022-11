Aurora Ramazzotti in lacrime su Instagram fa preoccupare i fan: ecco cosa è successo

Da quando ha annunciato di essere in dolce attesa del suo primo bebè, Aurora Ramazzotti è uno dei personaggi più chiacchierati nel mondo del gossip. In queste ultime ore il nome della figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker è tornato ad occupare le pagine dei principali giornali di cronaca rosa. Il motivo? L’influencer si è mostrata in lacrime sulla sua pagina Instagram facendo preoccupare i suoi numerosi followers.

Aurora Ramazzotti in lacrime sui social. In questi ultimi giorni l’influencer si è resa protagonista un gossip molto chiacchierato. Molto attiva sui social, dove è seguitissima, la figlia di Eros e Michelle è solita condividere momenti non solo della sua vita lavorativa ma anche quelli privati. E di recente, Aurora è tornata sulla sua pagina Instagram facendo preoccupare tutti i suoi followers.

Aurora, visto il grande numero di persone che si è preoccupato per lei, ha deciso di rivelare i motivi delle sue lacrime. Queste sono state le sue parole a riguardo:

Io sto un po’ adorando questa cosa che siete diventati tutti un po’ ansiosi. Oggi ho messo una storia in cui piangevo scrivendo che non potevo più aprire TikTok e non so perché avete dedotto automaticamente che era perché la gente mi insulta, ma questa volta non era per questo.

E, continuando, la figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker ha svelato:

Ho gli ormoni a palla e mi viene da piangere per qualsiasi cosa io veda. Anche per una formica che sale su una pianta.

Dunque tutti i fan di Aurora possono stare tranquilli, dal momento che la colpa delle lacrime dell’influencer è da attribuire agli ormoni della gravidanza.

Nei giorni scorsi Aurora e il suo fidanzato Goffredo Cerza si sono trasferiti nella loro nuova casa. La futura mamma ha promesso ai suoi fan di mostrare tutti i dettagli della sua nuova abitazione.