Aurora Ramazzotti da 3 anni sta con quel gran gnocco di Goffredo Cerza, ma ieri il settimanale Chi ha annunciato la loro rottura. Secondo il settimanale di Alfonso Signorini i due si sarebbero lasciati. Il magazine ha parlato anche di un nuovo progetto interessante per la figlia di Eros e Michelle. Pare infatti che la 24enne condurrà su Italia 1 un programma sui misteri insieme ad Alvin (il ritorno di Mistero?).

“Aurora torna single e si dedica alla tv. Da tempo Aurora Ramazzotti non appare in compagnia del fidanzato Goffredo Cerza. I due, infatti, si sono lasciati dopo tre anni d’amore. La Ramazzotti oggi sta incanalando le sue energie nel lavoro e sta registrando con Alvin un nuovo programma sui misteri per Italia 1”.

Poco fa la figlia della Hunziker ha smentito il gossip riportato da Chi con due storie pubblicate su Instagram. Nelle foto pubblicate Aurora appare tra le braccia del suo Goffredo: “Se c’è scritto sui giornali allora sarà vero?! Siamo ancora qua, eh già“.

Ok nessuna rottura, ma adesso passiamo alle cose serie e rifacciamoci un po’ gli occhi…

“Sono molto autoironica e in tutti questi anni ormai ho imparato a gestire le critiche e le cattiverie che sul web non sono all’ordine del giorno, ma del minuto. – ha dichiarato la Ramazzotti a Vanity Fair – Non ce l’ho ancora del tutto: ambendo a lavorare in tv, ti devi interfacciare per forza con l’opinione pubblica, che rimane un’unità di misura per capire se piaci, se fai le cose bene. Bisogna, però, fare una distinzione: ci sono persone che ti danno addosso a prescindere e ti chiamano “raccomandata” usando in maniera impropria quel termine.

Nel mio caso la raccomandazione, se vogliamo, è naturale, dettata dal fatto di essere figlia di mia madre e di mio padre e di aver scelto di intraprendere una carriera simile. Ma, dopotutto, non è la stessa cosa che fa il figlio di un avvocato che, a un certo punto, può scegliere o meno di andare a lavorare nello studio di famiglia? Certi meccanismi valgono sempre, solo che di fronte a un lavoro più retribuito come il mio ci si indigna di più perché c’è chi ambisce a farlo da tutta la vita e non ci è riuscito. Spesso chi commenta ha questo tipo di frustrazione”.