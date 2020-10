Aurora Ramazzotti e Tommaso Zorzi sono grandi amici da anni, insieme hanno condiviso molte cose, ma la scorsa estate qualcosa si è rotto. I due ragazzi hanno litigato e l’influencer milanese si è sfogato nella casa del GF Vip: “Auri è una delle cose più belle che mi siano capitate nella mia vita e non l’apprezzo perché devo concentrarmi sempre sulle cavolate. Io non le parlo dal 3 luglio e sto male. Prima di entrare qua Michelle mi ha scritto un messaggio stupendo per dirmi ‘Cerca di fare pace con Auri perché ci state male entrambi’, ed è la verità, ma purtroppo ho un brutto carattere. Auri è un pezzo di cuore, io sono il suo migliore amico e lei è la mia migliore amica. Lei per me farebbe qualsiasi cosa“.

Chi si aspettava un incontro al GF però rimarrà deluso, sembra infatti che la figlia di Eros e Michelle si aspetti delle scuse da parte di Zorzi (che ha svelato le sue ragioni il mese scorso) e a dare la notizia è stato Gabriele Parpiglia su Giornalettismo.

La versione di Tommaso Zorzi

“Tommaso si è “offeso” con Aurora perché ha sentito l’assenza della ragazza, il suo allontanarsi da quando lei ha iniziato a far coppia con Goffredo, suo attuale fidanzato. Ma non solo: la crisi definitiva è esplosa la scorsa estate, quando i due avevano organizzato un weekend riconciliante a Capri. Solo loro due: ma Aurora un giorno prima ha disdetto tutto, addirittura, forse, poche ore prima della partenza. Ha lasciato a piedi Tommaso per una causa giusta, ovvero perché era deceduta la nonna di Goffredo. Tommaso ha reagito male, ha disdetto Capri ed è andato a Jesolo da un amico e da quel momento con Aurora è sceso il gelo”.

La versione di Aurora Ramazzotti.

“Aurora, in questo momento, ha rifiutato qualsiasi intervista o intervento per parlare di Zorzi. Ma la ragazza, senza rancore, soffre molto per questa situazione. Lei è legatissima a Tommaso, ma la sua reazione la scorsa estate l’ha ferita e non poco e pare che la ferita si sia estesa anche a Goffredo. I due, al momento, di Zorzi non ne vogliono sapere, anzi Aurora si aspetta le scuse da Tommaso. Di certo c’è che forse questa “pace”, con altre verità nascoste, nemmeno il “Gfvip” riuscirà a trasformare nuovamente in amicizia”.

Tommaso: “Ho un conflittto d’interessi, non posso cantare Eros Ramazzotti finché non chiarisco con Aurora”

