Aurora Ramazzotti e Tommaso Zorzi: il Contrasto sui Social

L’amicizia tra Aurora Ramazzotti e Tommaso Zorzi, due noti influencer, sembra essere ai titoli di coda. I due erano molto legati, ma nel corso degli ultimi eventi ha preso piede un evidente raffreddamento dei rapporti. In un’intervista recente, Aurora ha schivato domande sul loro legame, mentre oggi è stato Zorzi a lanciare una critica a distanza attraverso le sue storie su social media.

Aurora e Tommaso hanno avuto un rapporto altalenante, lontanandosi durante il lockdown per poi riallacciarsi dopo la nascita del figlio di Aurora, Cesare. Tuttavia, la situazione è cambiata nuovamente negli ultimi mesi, con i due che non apparivano più insieme. Un episodio recente ha contribuito a creare ulteriore distanza: Aurora, ospite di Fanpage.it, ha scherzato sul suo legame con Zorzi, dicendo che l’argomento non la riguardasse più, lanciando la carta con la domanda dietro di sé. Questo gesto ha alimentato le voci sulla rottura dell’amicizia, soprattutto in un periodo in cui la Ramazzotti aveva accennato a come alcune amicizie potessero finire dopo la gravidanza.

In risposta a un follower, Zorzi ha fatto notare di avere «molto rispetto» per le sue relazioni, passate e presenti, dichiarando che non intendeva esporle sui social e insinuando che non si poteva dire lo stesso per le controparti. Questa situazione ha destato l’interesse dei fan, lasciando aperta la possibilità di una riposta da parte di Aurora.

In sintesi, sembra che la loro amicizia, un tempo forte e sincera, sia ora in crisi. Le dichiarazioni di entrambi manifestano un disguido che fa sorgere interrogativi sulle dinamiche delle loro relazioni personali, ora amplificate dalla visibilità dei social media. Tommaso Zorzi si è mostrato cauto nel rispondere, mantenendo un’apparente dignità, mentre Aurora pare aver preso posizioni più distaccate e giocose riguardo alla situazione. Resta da vedere se i due influencer riusciranno a risolvere le loro divergenze o se la loro amicizia sarà destinata a chiudersi definitivamente.