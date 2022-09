Aurora Ramazzotti è incinta, l'annuncio sui social – Video

Aurora Ramazzotti è incinta. Con un videomessaggio ironico, postato su Instagram, la figlia di Eros e di Michelle Hunziker ha confermato che diventerà mamma. “Volevamo scusarci con tutti gli amici a cui, nel corso di questo mese, abbiamo dovuto negare – si legge nel post – Quando è uscita la notizia non era ancora il momento di comunicarlo pubblicamente. È andata così!”.

A dare la notizia, a fine agosto, era stato ‘Chi’ che, qualche settimana prima, aveva riferito che Michelle Hunziker e sua figlia avevano acquistato, in una farmacia in Sardegna, un test di gravidanza: “Ebbene: il test era per Aurora che, dopo cinque anni di relazione con Goffredo Cerza, di professione business analyst, aspetta un bebè e diventerà mamma a gennaio”, avevano scritto.