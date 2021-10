Aurora Ramazzotti questa settimana ha rilasciato una lunga intervista a SuperGuidaTv dove si è lamentata del gossip (spesso becero) che viene scritto su lei.

“Hanno scritto che mi sono lasciata da Goffredo. Come ho reagito? Ho reagito come tutte le altre volte. Tendo a non prestare troppa attenzione. Dopo una giornata intera ho visto che le persone si stavano preoccupando visto che si sono affezionati a me e a Goffredo e ho deciso allora di fare la smentita. Allo stesso modo l’avevo fatta quando era uscita la notizia di un litigio con la mia amica Sara Daniele. Ormai mi sono abituata”.

E ancora:

“Tutti i giorni purtroppo finisco al centro di una polemica. E’ da quando sono piccola che si divertono a scrivere di me e a fare titoli beceri. Io scelgo di fare ciò che mi va. So benissimo che ci sono persone che apprezzano e altre che non condividono. L’importante è non fare mai del male a nessuno. Questo è l’obiettivo che mi pongo quando comunico con chi mi segue. A volte mi fermano per strada chiamandomi con il mio nomignolo e provo una bella sensazione perché mi fanno sentire come fossi un’amica. Sono riuscita a costruire un’immagine fedele alla mia natura. In questo momento storico bisogna fare attenzione all’uso che si fa delle parole”.

Aurora Ramazzotti: “L’Isola dei Famosi? Ammiro chi ha trovato il coraggio di andarci”

A domanda diretta se partecipasse mai ad un reality show, la Ramazzotti ha risposto:

“Se farei un reality show? Dipende dal tipo di reality. Ho sempre pensato di non avere nulla in comune con quel tipo di racconto. Non sarebbe corretto poi a livello strategico andarmi a mettere in una situazione del genere. E’ chiaro che a volte fare un reality sia la strada più facile per farsi conoscere ed avere visibilità. Mi piacerebbe molto però fare Pechino Express perché amo l’avventura. Non mi dispiacerebbe neanche partecipare a L’Isola dei Famosi e ho ammirato chi ha trovato il coraggio. Io non lo avrei mai perché non potrei stare un giorno senza cibo”.

Il nome di Aurora Ramazzotti in passato è stato già associato a L’Isola dei Famosi, ma non come concorrente, bensì come inviata. Alla fine però quel posto è stato affidato a Massimiliano Rosolino.