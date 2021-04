Grazie al suo tè all’inglese e alla sua profumeria di fiducia, Leonardo Maini Barbieri ha raggiunto in poco tempo mezzo milione di follower su Tik Tok. Ma dopo mesi in cui il rampollo ha sfoggiato borse firmate da 70.000€, costosissimi profumi e gioielli che valgono come un appartamento in centro a Milano, è arrivato qualcuno a rompergli le uova nel paniere. Giacomo Attanà in diversi suoi video su Tik Tok ha dichiarato che Leonardo sarebbe un fan delle merce contraffatta, del tarocco. Insomma altro che gioiellerie e boutique di fiducia – secondo Giacomo – il celebre tiktoker frequenterebbe più i negozi cinesi e le tremende pagine Instagram che vendono le borse fake. Adesso però sul caso di ‘sua Altezza Reale Leonardo Glauco Teodorico Matteo Maini Morselli Goldoni, Granduca di Barbieri, cavaliere di Gran Croce al Sacro Romano Impero‘ è intervenuta anche Aurora Ramazzotti.

La figlia di Michelle Hunziker (amica di Giacomo Attanà) ha pubblicato un video dedicato al presunto nobile in cui ha scritto “Continua pure a mentire“. Nei commenti la Ramazzotti ha aggiunto: “Non sta facendo nulla di male? Perché secondo te è sano ostentare una ricchezza falsa e raccontare di aver fatto licenziare delle commesse per divertimento come se fosse un vanto?“.

today is the day Aurora Ramazzotti ha confermato attendo di veder crollare Leonardo Maini Barberi come una milf qualunque in accappatoio con una coppa di champagne — ً (@shavitjager) April 10, 2021

Pago internet per vedere Giacomo Attanà smascherare Leonardo Maini Barbieri con Aurora Ramazzotti che non si fa problemi a schierarsi e Gaia Zorzi che aveva previsto questo circo mesi fa. — maxspinu (@maxspinu) April 10, 2021

A cosa si riferisce Aurora Ramazzotti?

In un video Leonardo Maini Barbieri dice di conoscere il direttore delle relazioni esterne di Hermes (Michael La Coste) ed aggiunge di aver fatto licenziare in tronco due commesse del noto marchio.

@giacomoattanaLe bugie hanno le gambe corte 🤥 Anche questa volta è stata fatta una splendida figura 👏🏻 complimenti 🐍 ##leonardomainibarbieri ##bugia ##invenzione♬ suono originale – Giacomo Attana

Giacomo Attanà contro Leonardo Maini Barbieri.

dopo lol, questo drama su tiktok con leonardo barbieri(?) è la cosa più interessante successa ultimamente nella mia vita pic.twitter.com/NWW3Ln5CcX — cami ४ (@beavteous) April 10, 2021

MA QUINDI LEONARDO BARBIERI È UN FINTO RICCO pic.twitter.com/SOIYXNW7Ny — 🤠 (@vivereconlansia) April 11, 2021

Un esempio di boutique di fiducia…