Aurora Ramazzotti si lascia andare ad una confessione inaspettata che vede protagonista una giovane ragazza e la sua intenzione di togliersi la vita. La giovane influencer nella giornata di oggi ha riportato la sua esperienza in merito alla proposta di legge per l’istruzione dello psicologo di base.

In questa giornata così importante, nella sede della Regione Lombardia si è svolto l’incontro tra i relatori in merito alla proposta di legge. Presente all’evento è la stessa Aurora Ramazzotti che, ha voluto raccontare la sua delicata esperienza e il suo pensiero nei confronti nei confronti della salute mentale.

La figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti ha cuore aperto ha spiegato quanto per lei sia fondamentale e importante questa nuova proposta di legge. Ormai da tantissimo tempo l’influencer porta avanti questa sua battaglia sui social, cercando di spiegare ai suoi coetanei e a tutte le persone che la seguono, quando sia importante la propria salute mentale.

Aurora Ramazzotti la confessione inaspettata

La giovane influencer nella giornata di oggi ha riportato la sua esperienza in merito a quanto sia importante prendersi cura della propria salute sia fisica che psicologica. Proprio a seguito di questo, ha voluto raccontare il suo punto di vista affermando: “Ho sempre pensato che avrei trovato la mia battaglia”.

“La battaglia si è letteralmente presentata alla mia porta di casa. Una ragazza molto giovane, in un anno difficile, il 2020, con un vissuto difficilissimo, anche se breve, e vari tentativi di suicidio alle spalle” spiega Aurora Ramazzotti.

Proseguendo l’influencer ha affermato: “Siamo state tante ore a parlare. Lei ha iniziato a stare meglio. Non mi prendo i meriti di questa cosa, ma ho capito che aveva bisogno di ascolto, di amore e condivisione. […] L’ho fatta sentire meno sola nella sua storia. Dove c’erano punti di incontro ho potuto a mia volta raccontare la mia esperienza e lei si è sentita meno sola”.

Aurora Ramazzotti all’interno del suo profilo Instagram è ormai da circa un anno che cerca di sensibilizzare gli altri coetanei portando avanti la sua battaglia. Lei stessa infatti, è determinata ad aiutare il prossimo in ogni momenti di difficoltà o di tristezza mentale.

“Da un anno a questa parte ho iniziato a sensibilizzare sui miei canali, invito sempre le persone che mi seguono a rivolgersi a uno psicologo o comunque a non fare le cose da soli. A me piace farmi megafono di situazioni e di storie. Se posso farlo anche per questa iniziativa per me è un grandissimo onore e mi impegnerò per dare risonanza a questa cosa” termina Aurora Ramazzotti.