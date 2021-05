Aurora Ramazzotti e papà Eros insieme in studio di registrazione: la storia su Instagram fa sognare i fan. Che sia in arrivo un duetto?

Cosa ci fa Eros Ramazzotti con Aurora in studio di registrazione? Per i fan non c’è dubbio: stanno registrando un duetto, magari per il prossimo album del cantautore romano. Calma, meglio non fare troppi voli pindarici. La speaker potrebbe anche essere solo andata a trovare il padre durante le sue sessioni di lavoro. Tuttavia, a far sperare i fan c’è un particolare non da poco: ultimamente Aurora sta studiando canto e sta lavorando con Danti, e ha mostrato anche un video in cui prova Ho amato tutto di Tosca, un pezzo impegnativo. Che stia per nascere una nuova stella della musica italiana?

Eros Ramazzotti con Aurora in studio di registrazione

Per accendere l’entusiasmo dei fan della famiglia Ramazzotti sono bastate un paio di storie con padre e figlia insieme in studio di registrazione. Anche perché in questo periodo Aurora si sta frequentando spesso con Danti, cantautore affermato (e fidanzato di Nina Zilli). Non sappiamo se sia per amicizia o se qualcosa stia bollendo effettivamente in pentola.

Eros Ramazzotti

Appassionata di musica e canto da sempre, la ragazza ha spesso mostrato video sui social in cui canta, non ultima la sua performance sulle note di Ho amato tutto di Tosca, non un brano qualunque. A corredo dei filmati, ha raccontato: “Non penso che ci sia per me cosa più difficile di condividere le mie lezioni di canto. Ho sempre pensato fosse la forma d’espressione che sottolinea maggiormente la mia fragilità. La musica e il canto sono sempre stati una mia grande e silenziosa passione. Al contempo però accompagnati da una paura folle. Ci sto lavorando“.

Dove sta studiando Aurora Ramazzotti

La giovane showgirl, aspirante cantante, sta studiando al MAS Music Arts & Show, il centro di formazione per lo spettacolo più grande d’Europa, con sede a Milano. Si sta impegnando moltissimo, e con un cognome così importante e un padre conosciuto in tutto il mondo non è inverosimile un suo debutto discografico a breve. Magari proprio accompagnando il papà cantautore in un nuovo brano. Per il momento non resta che incrociare le dita.

Di seguito la loro foto insieme in studio: