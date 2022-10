Aurora Ramazzotti aspetta un maschietto: ecco qual è stata la reazione di mamma Michelle

Nel corso delle ultime ore Aurora Ramazzotti ha condiviso i momenti del party organizzato per scoprire il sesso del bebè che aspetta. Tra qualche mese l’influencer e il fidanzato Goffredo Cerza diventeranno genitori di un bellissimo maschietto. Ma qual è stata la reazione di Eros e Michelle a questa notizia? Scopriamolo insieme.

Domenica 2 ottobre, in occasione della festa dei nonni, Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza hanno dato il party organizzato per scoprire il sesso del bebè in arrivo. Come già anticipato, i due presto diventeranno genitori di un maschietto e la notizia ha riempito di gioia tutti, soprattutto i futuri nonni.

Sui social non è passata inosservata la reazione di Michelle Hunziker. La futura nonna ha infatti condiviso uno scatto che la ritrae con gli occhi rossi bagnati da un pianto di grande gioia. Queste sono state le sue parole a riguardo:

Io dopo averlo saputo… catturato da zia.

Aurora Ramazzotti sarà mamma di un maschietto: le sue parole

Aurora e Goffredo hanno scelto il giorno della festa dei nonni per annunciare il sesso del loro bebè. Oltre a ciò, c’è da dire che quella trascorsa insieme è stata senza ombra di dubbio una giornata meravigliosa passata insieme alla famiglia e agli affetti più cari.

Aurora Ramazzotti ha condiviso gli scatti di questi bellissimi momenti sui social, accompagnati da delle commoventi parole:

Avere la mia famiglia sgangherata tutta insieme, guardare i miei fratellini giocare, sentire la complicità con la famiglia di Goffredo, respirare la gioia dei miei amici. Davvero non saprei dirvi un momento della mia vita in cui io sia stata più felice. Una giornata perfetta. Grazie a tutti coloro che hanno contribuito a renderla tale.

Mentre la reazione di Michelle Hunziker non si è fatta attendere sui social, Eros Ramazzotti ha deciso di vivere questo emozionante momento nel massimo della riservatezza.