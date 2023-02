Aurora D’Amico traduce le canzoni di Sanremo in inglese e il risultato è strepitoso

Il Festival di Sanremo su TikTok sta avendo una vita a parte e – come abbiamo visto in questo precedente articolo – sulla piattaforma cinese il pezzo più usato non è quello di Marco Mengoni, ma quello di Mr Rain, il terzo classificato. Sempre lì sta prendendo piede una cantautrice che in questi giorni si sta dilettando a ricantare in inglese alcuni brani sanremesi. Da Due di Elodie a Due Vite di Marco Mengoni, passando per Supereroi di Mr Rain fino a Duemilaminuti di Mara Sattei. Il suo nome è Aurora D’Amico (@RoraDamico su TikTok) e lo fa accompagnandosi con la chitarra.

Aurora D’Amico, le tre regole per tradurre una canzone in inglese

Al momento ha “solo” 16.900 followers, ma è così brava che ne meriterebbe molti di più. Le regole per tradurre una canzone dall’italiano all’inglese secondo lei sono tre: mantenere la stessa melodia (ovvero il numero di note deve corrispondere perfettamente al numero di sillabe); tradurre il concetto e creare delle rime “perché piacciono a tutti e creano dinamiche”.

La risposta dei Coma_Cose

La traduzione de L’Addio è stata notata anche dagli stessi Coma_Cose che hanno così risposto:

Due di Elodie – nella versione Two – sembra un pezzo di Dua Lipa, sarebbe un sogno se collaborassero.

A star is born.