Aurora boreale in Italia

Nella notte tra domenica 19 e lunedì 20 gennaio, i cieli del Nord Italia hanno ospitato un fenomeno suggestivo, abbastanza raro alle nostre latitudini: l’aurora boreale. Le sfumature luminose sono state immortalate anche dalle montagne bergamasche, con uno scatto che mostra chiaramente il profilo della Presolana e delle Orobie sullo sfondo, fotografate dal Monte Pora.

A provocare l’evento è stata una intensa perturbazione geomagnetica, originata dall’arrivo sulla Terra di un potente flusso di particelle solari. Quando queste emissioni impattano il campo magnetico terrestre, l’energia viene trasferita all’alta atmosfera, dove si generano le emissioni luminose tipiche delle aurore.

In condizioni ordinarie, questi fenomeni restano confinati alle regioni polari. Tuttavia, durante le fasi di maggiore attività del Sole, la zona interessata dalle aurore può estendersi notevolmente, raggiungendo anche aree dell’Europa meridionale. Le particolari condizioni geomagnetiche registrate nella notte tra il 19 e il 20 gennaio hanno favorito l’espansione della fascia aurorale verso sud, permettendo l’