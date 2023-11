Aurora boreale anche nei cieli italiani, l'incredibile spettacolo

“Ecco l’incredibile aurora boreale vista poco fa anche a Porto Garibaldi nella provincia di Ferrara”. Così il presidente della Regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini in un post su Facebook. L’immagine è stata pubblicata sui social da Emilia Romagna Meteo: l’avvistamento risale a ieri domenica 5 novembre 2023 intorno alle 18:15 circa. Anche Meteo in Veneto ha postato diverse foto. “Buonasera amici di Meteo in Veneto. Questa sera vogliamo condividere con voi un evento astronomico eccezionale sulle nostre Alpi: una fantastica Aurora Boreale! Dopo un episodio simile la scorsa primavera, stasera l’aurora boreale, di colore rosso, è apparsa nuovamente, proprio in questi istanti, sui cieli delle nostre Alpi – si legge – Visibile anche, pensate, da Cima Grappa e dal Cansiglio”.