Auricolari Wireless JBL Wave Beam: Profondo Suono Bass, Impermeabili e Resistenti alla Polvere con Fino a 32 Ore di Batteria

Descrizione Prodotto

Il video mostra il prodotto in uso.Il video ti guida nella configurazione del prodotto.Il video mette a confronto diversi prodotti.Il video mostra il prodotto che viene disimballato.

JBL Wave Beam

Confronto

JBL Wave 100 TWS JBL Wave 200 TWS JBL Wave 300 TWS

Bassi potenti: i driver da 8 mm e la tecnologia Deep Bass Sound di JBL rivoluzionano l’esperienza di ascolto grazie ai bassi potenti, mantenendo audio e voci nitide

Musica non-stop: con 8 ore di durata della batteria e 24 della custodia per un ascolto che dura tutto il giorno; insieme alla funzione di ricarica rapida per due ore in più di ascolto

Resistenti all’acqua: ascolta le tue canzoni in spiaggia, a bordo piscina o in palestra senza pensare a schizzi o polvere, grazie alle certificazioni IP54 e IPX2 degli auricolari e della custodia

Chiamate pratiche: parla per ore, sempre e ovunque, grazie alle chiamate in vivavoce e al design comodo ed ergonomico con tecnologia VoiceAware per controllare la quantità di voce che ascolti

Articolo consegnato: 1 x JBL Wave Beam Auricolari Wireless In-Ear Bluetooth, 3 Misure di Inserti Auricolari, Custodia di Ricarica, Cavo di Ricarica USB-C, Guida Rapida e Scheda di Sicurezza