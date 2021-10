Uno dei buoni motivi per avere degli auricolari che riescono a stare stabilmente sulle orecchie è quando si fa sport. Le alternative sul mercato sono molte, le possibilità di scegliere tra qualità, comodità e suono spesso rendono difficile la scelta. Ma, se non si ha la pretesa di voler ascoltare il suono in altà fedeltà mentre si corre in una villa o lungo una strada, allora c’è un’ottimo punto medio, che coinvolge anche la variabile del prezzo, con gli auricolari True Fit My Sound di Meliconi.

Tech Test

Diciamo subito che la caratteristica migliore dei True Fit è data dalla stabilità sull’orecchio, dato fondamentale per poter usare gli auricolari mentre si svolge qualsiasi tipo di attività fisica. Gli archetti in silicone che vanno sopra le orecchie e tengono fermi gli auricolari sono ben realizzati, comodi e hanno un’eccellente tenuta. Si possono comodamente usare anche in situazioni sportive più intense, con salti, corse veloci, movimenti bruschi e immediati, e gli auricolari restano regolarmente, e felicemente, al loro posto. La tecnologia true wireless li rende comodissimi, l’assenza di qualsiasi tipo di filo aiuta moltissimo la libertà di movimento, e la certificazione IPX4 assicura che gli auricolari siano resistenti agli schizzi d’acqua e al sudore, cosa utilissima in caso di attività intensa o durante le stagioni più calde.

Ovviamente la cosa più importante, essendo degli auricolari, è la qualità del suono. E qui, visto il prezzo, il risultato finale è molto più che buono. Non stiamo parlando di un’ascolto super dettagliato, ma di certo rispetto alla concorrenza i True Fit brillano per una qualità sonora decisamente al di sopra della media. Hanno anche un sensore touch integrato, il che rende possibile passare dalle chiamate alla riproduzione musicale, con un semplice click. L’autonomia è di sei ore, più che sufficiente per delle sessioni di allenamento anche in più giorni, e con la custodia di ricarica (un po’ ingombrante, ma delle dimensioni necessarie a tenere gli archetti in silicone) l’autonomia arriva a 30 ore. Compatibili, ovviamente, sia con il sistema operativo di Apple, sia con Android, i True Fit My Sound sono davvero degli auricolari che hanno un ottimo rapporto prezzo qualità e non deluderanno chi vuole praticare sport ascoltando musica comodamente.