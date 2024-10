Auricolari OPPO Enco Buds2 a Prezzi Imperdibili

Il volantino Esselunga Offerta Tech presenta i nuovi auricolari Bluetooth true wireless Oppo Enco Buds2, disponibili da oggi, 28 ottobre, fino al 6 novembre, fino a esaurimento scorte. Gli auricolari sono dotati di una funzione di cancellazione del rumore e hanno una certificazione IPX4, rendendoli resistenti alla sudorazione e agli spruzzi d’acqua. Sono compatibili sia con dispositivi Android che iOS.

La batteria degli Oppo Enco Buds2 è da 460 mAh, permettendo fino a 20 ore di riproduzione complessiva, tenendo conto anche della carica fornita dalla custodia, e fino a 7 ore di utilizzo continuo. Gli auricolari, che presentano un design in-ear, sono equipaggiati con driver dinamici a diaframma placcato in titanio da 10 mm, fornendo una risposta in frequenza compresa tra 20 Hz e 20 kHz, per un suono di alta qualità.

Esselunga offre questi auricolari al prezzo di 19,90 euro. Si consiglia di verificare la disponibilità del prodotto presso il punto vendita prima di recarsi in negozio, dato che le offerte sono soggette a esaurimento.