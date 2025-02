Auricolari Compatibili con Android in Arrivo

Apple potrebbe lanciare i nuovi auricolari Powerbeats Pro 2 l’11 febbraio, segnando una svolta significativa nella compatibilità con i dispositivi Android. Questo modello innovativo offrirà un sensore di frequenza cardiaca, permettendo agli utenti di monitorare le prestazioni fisiche in tempo reale, un’innovazione non vista prima nei prodotti Apple oltre all’Apple Watch. Il prezzo negli Stati Uniti dovrebbe aggirarsi intorno ai 250 dollari, mentre in Europa si prevede un costo di circa 299,95 euro.

Tra le caratteristiche principali, i Powerbeats Pro 2 includeranno un sistema avanzato di cancellazione attiva del rumore (ANC), migliorando notevolmente l’esperienza audio. Saranno dotati del chip H2, ereditato dagli AirPods Pro 2, che ottimizza la qualità audio e l’efficienza della connessione, aumentando l’autonomia della batteria e garantendo una sincronizzazione fluida con vari dispositivi. Inoltre, gli auricolari saranno disponibili in diverse opzioni cromatiche, da colori vivaci a tonalità più sobrie, per attrarre un pubblico più ampio.

I Powerbeats Pro 2 saranno progettati per un comfort ottimale, adattandosi all’orecchio per un uso sicuro durante le attività sportive. La novità del sensore di frequenza cardiaca offrirà un monitoraggio continuo della salute durante l’allenamento, molto utile per gli appassionati di fitness.

In termini di compatibilità, i Powerbeats Pro 2 garantiranno supporto completo agli utenti Android, permettendo di personalizzare i controlli e gestire le impostazioni tramite un’app dedicata. Questo approccio amplia le possibilità di utilizzo, offrendo funzionalità avanzate anche per le pratiche sportive quotidiane e il monitoraggio dei progressi fisici in tempo reale.