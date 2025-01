Auricolari Bluetooth 5.3 Wireless con Riduzione del Rumore e Controllo Touch – HiFi Stereo, 42H di Autonomia, Impermeabili IP6, Ideali per Sport

Non perdere neanche un’offerta! Iscriviti al nostro canale Telegram Bestselling Shops per essere sempre aggiornato su tutte le nuove promozioni e opportunità.



Prezzo: 11,99€

(as of Jan 27, 2025 06:10:33 UTC – Details)





Cuffie senza fili,Cuffie Bluetooth 5.3 con HD Microfono HiFi Stereo Display LED Controllo Touch IP7 Impermeabile per ISO & Android Telefono

b> caratteristica:

-Display LED di potenza

-HD Audio: AAC/SBC

-Versione Bluetooth: Bluetooth 5.3.

-Smart Touch Control

-Hifi Qualità del suono e chiamata HD

-Bluetooth Distanza: 10 m.

-Tempo di ricarica dell’orecchio: 2 ore

-Tempo di ricarica della scatola di ricarica: 3 ore

-Auto accoppiamento quando si apre Case

-Sepport Smart Noise Cancelling

-Low di ritardo del gioco

b> Metodi di controllo tattile:

-Alventa/chiamata pendente: cuffie sinistra/destra toccare 1 volta

-Play/pausa Musica: auricolare sinistro/destro toccare 1 tempo

-Crene il volume: toccare l’auricolare sinistro due volte

-Volume Down: toccare l’auricolare destro due volte

-Canzone precedente: cuffie destra touch 3 volte

-Next Canzone: cuffie a sinistra touch 3 volte

b> La confezione contiene:

2* Cuffie

1* Cavo di ricarica

1* Manuale

1* scatola

【2024 Nuova Tecnologia Bluetooth 5.3】 cuffie bluetooth sono dotati di un chip Bluetooth 5.3 per garantire una connessione più stabile, minore latanza e minor consumo energetico durante la trasmissione dei dati, La distanza di trasmissione è maggiore (fino a 15 m). Possono facilmente collegare il tuo dispositivo fornendo un eccellente compatibilità e stabilità. Le auricolari bluetooth supportano telefoni cellulari, tablet e altri dispositivi IOS o Android.

【Stereo HiFi e Chiamate Chiare】Cuffie wireless utilizza un altoparlante dinamico da 13mm, aggiungono un design a diaframma composito, per evitare la distorsione del suono e garantire bassi potenti e chiarezza stereo ad alta fedeltà. Microfono HD integrato, cuffie cancellazione rumore possono migliorare la chiarezza della voce delle chiamate, ridurre il rumore ambientale intorno a te durante le chiamate per garantire che l’altro lato possa sentirti chiaramente.

【Connessione automatica e controllo touch】 Quando vengono estratti dalla custodia di ricarica, gli auricolari bluetooth sport si accenderanno automaticamente e si collegheranno al dispositivo connesso più di recente. Tocca due volte – Riproduci/metti in pausa la musica, Rispondi/termina una chiamata; incluso volume +/-, brano precedente/successivo, rispondere/terminare la chiamata e l’assistente vocale della chiamata e altre funzioni.

【Sicurezza Fit & IPX7 impermeabili】 Progettate ergonomicamente, gli auricolari senza fili sono progettate per adattarsi in modo sicuro e confortevole alle orecchie. Ognuno pesa solo 3.1 grammi e non si sente a disagio o doloroso da indossare per lunghi periodi di tempo, anche in esercizio intenso. L’auricolare wireless è impermeabile IPX7 ed è ideale per lo sport, l’allenamento, la corsa, il jogging, l’ascolto di musica e la TV.

【Servizio post-vendita senza preoccupazioni】 Puoi ottenere 12 mesi di garanzia di rimborso al 100% e 24 mesi senza motivo per tornare. Servizio clienti post vendita 24 ore su 24. Siamo sempre impegnati a fornire prodotti e servizi di buona qualità. Se per qualsiasi motivo non sei soddisfatto di questi auricolari sportivi, ti preghiamo di contattarci in qualsiasi momento, saremo sempre qui per aiutarti. Ti assicuriamo di acquistare.