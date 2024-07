Auricolari Apple EarPods con connettore Lightning

19,00€ - 16,99€

(as of Jul 13, 2024 09:30:26 UTC – Details )

Prezzo:







A differenza dei tradizionali auricolari tondi, gli EarPods sono stati disegnati sulla forma dell’orecchio umano, ed è per questo che risultano più comodi per un maggior numero di persone rispetto a qualsiasi altro tipo di auricolare in-ear.

Gli altoparlanti degli EarPods sono stati progettati per ridurre al minimo la dispersione sonora e ottimizzare l’audio in uscita, in modo da darti un suono di alta qualità.

Gli EarPods con connettore Lightning hanno anche un telecomando integrato che ti permette di regolare il volume, controllare la riproduzione di musica e filmati, e perfino rispondere alle chiamate con un semplice clic.

Compatibilità modelli di iPhone: iPhone 5 – iPhone 14 / 14 Plus / 14 Pro / 14 Pro Max

Compatibilità modelli di iPad: iPad Pro 12,9″ (1a e 2a generazione), iPad Pro 10,5″, iPad Pro 9,7″, iPad (5a, 6a, 7a, 8a e 9a generazione), iPad Air (3a, 2a, 1a generazione), iPad mini 4, iPad mini 3, iPad mini (1a generazione)

Compatibilità modelli di iPod: iPod touch (6a e 7a generazione)