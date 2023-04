Aura Eternal: il primo video a Queen Of The Universe

La seconda stagione di Drag Race Italia ha incoronato La Diamond come vincitrice e Nehellenia come Miss Simpatia, ma è stata la terza classificata Aura Eternal a spiccare il volo.

Al secolo Alan Yuri Geraci, Aura Eternal è di Palermo (più precisamente di Mondello) e grazie alla sua ottima conoscenza della lingua inglese è stata arruolata per lo spin off di RuPaul’s Drag Race dedicato alle drag che sanno cantare, ovvero Queen Of The Universe.

La seconda stagione del reality sarà disponibile dal prossimo 2 giugno su Paramount+, lo stesso portale che ospiterà anche la terza stagione di Drag Race Italia, tutt’ora in fase di casting.

In attesa della prima puntata, ecco il primo video della queen siciliana a Queen Of The Universe. A star is born.

Ecco il video di presentazione di Aura Eternal: