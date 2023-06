Da Mondello dove il Coviddi non ce n’era alla conquista del mondo: è il caso di Aura Eternal, terza classificata all’ultima edizione di Drag Race Italia e ora nel cast dello spin off internazionale Queen Of The Universe, in onda su Paramount+.

Dopo aver cantato Take Me To Church di Hozier e un brano delle Spice Girls davanti a Mel B, Aura Eternal nel corso della terza puntata di Queen Of The Universe ha proposto un suo brano inedito in collaborazione con un’altra concorrente, la filippina Maxie.

Aura Eternal in Queen Of The Universe canta le Spice e conquista Mel B #QueenOfTheUniverse2 https://t.co/nNBoDSylcA — BICCY.IT (@BITCHYFit) June 8, 2023

Aura Eternal e Maxie in Queen Of The Universe cantano This Hot e incantano i giudici

Aura Eternal e Maxie si sono così esibite in This Hot conquistando i giudici. Un brano totalmente in lingua inglese ma con all’interno due piccole frasi cantate in italiano e in filippino per omaggiare la loro patria.

Two queens, one song! 🤭 @aura_eternal01 and @maxieandreison perform their original duet “This Hot” on an all-new episode of #QueenOfTheUniverse – streaming TOMORROW on #ParamountPlus! 🥵 pic.twitter.com/WsjIifbLIu — Queen Of The Universe (@queenofuniverse) June 8, 2023

È nata una stella.



Aura Eternal, la sua presentazione a Drag Race Italia