Aura Blockchain Consortium nomina nuovo CEO

Da stranotizie
Aura Blockchain Consortium, un’organizzazione senza scopo di lucro, ha ufficializzato la nomina di Marcel Härtlein come chief executive officer e segretario generale. Härtlein succede alla guida operativa del consorzio con l’obiettivo di coordinare la nuova fase di espansione internazionale e di implementazione tecnologica della piattaforma.

Härtlein proviene dalla carica di group head of digital & It presso Lalique, un’azienda membro del consorzio, e ha una formazione specialistica nella strategia digitale. Il suo profilo tecnico è considerato ideale per la gestione di infrastrutture decentralizzate applicate alla catena del valore.

Marcel Härtlein ha espresso la sua soddisfazione per la nomina, affermando di essere entusiasta di lavorare e costruire sulla legacy del consorzio, accompagnando l’espansione di Aura e rafforzandone il ruolo di standard collaborativo per i principali marchi del lusso a livello globale.

Il consorzio attualmente associa oltre 50 marchi e ha registrato oltre 80 milioni di prodotti sulla propria infrastruttura blockchain. Il mandato di Härtlein si concentrerà sull’incremento della membership globale e sullo sviluppo di nuovi servizi a valore aggiunto volti a garantire la tracciabilità delle materie prime e l’autenticità dei manufatti.

Lorenzo Bertelli, chief marketing officer di Prada Group e chairman di Aura, ha commentato la nomina di Härtlein, sottolineando la sua esperienza manageriale nel settore del lusso e la sua profonda conoscenza dell’ecosistema Aura, che lo rendono la persona ideale per guidare questa nuova fase di crescita e collaborazione.

