Aumento stipendio per ministri non parlamentari: le risposte di Crosetto alle polemiche

Il dibattito sull’aumento degli stipendi di alcuni ministri sta suscitando molte polemiche in Italia, in particolare a causa di un emendamento alla Manovra che prevede un significativo incremento salariale per 17 membri del governo, tra cui viceministri e sottosegretari non eletti in Parlamento. Il ministro della Difesa, Guido Crosetto, ha difeso la norma, definendola giusta e suggerendo che l’aumento entri in vigore solamente con il prossimo governo, per evitare polemiche.

L’emendamento propone l’equiparazione dello stipendio di questi membri a quello dei ministri parlamentari, il che comporterebbe un incremento di 7.193,11 euro mensili, traducendosi in un costo di circa 1,3 milioni di euro lordi annui a partire dal 2025. Questo aumento non è particolarmente ben visto dall’opposizione, che ha critico aspramente la scelta del governo Meloni.

Chi beneficerà del nuovo stipendio include diversi membri governativi, tra cui Andrea Abodi (Sport), Marina Calderone (Lavoro), Giuseppe Valditara (Istruzione), e Guido Crosetto stesso. Attualmente, i ministri percepiscono un’indennità di 10.435 euro lordi al mese, ma con l’emendamento, ricevono anche indennità aggiuntive, rimborsi e spese di viaggio, portando il loro reddito ad un totale annuale notevole.

Le reazioni sono state forti e divise: mentre esponenti del governo si sono schierati a favore della proposta, affermando che è giusto che chi rappresenta il popolo riceva un compenso adeguato, dall’altra parte il centrosinistra ha alzato la voce. Elly Schlein, segretaria del PD, ha sottolineato il contrasto tra l’aumento degli stipendi dei ministri e il blocco del salario minimo. Giuseppe Conte, leader del M5S, ha criticato la scelta del governo, rimarcando che la priorità dovrebbe essere l’aumento dei salari per chi lavora con retribuzioni minime.

Crosetto, da parte sua, ha cercato di smorzare le polemiche definendole demagogiche e sottolineando che non si tratta di una richiesta del governo ma di una decisione parlamentare. Insomma, il tema dell’aumento degli stipendi ha aperto un ampio dibattito politico, toccando questioni di giustizia economica e priorità governative.