Aumento stipendi per ministri non parlamentari e rincari per i pedaggi nella Manovra 2025: le novità

Sono in fase di completamento i lavori sulla Manovra 2025, con la Commissione Bilancio della Camera che mira a terminare le discussioni entro il weekend. Tra le novità, spicca l’aumento dello stipendio per i ministri non parlamentari, un tema che ha sollevato polemiche nell’opposizione. È stata riproposta anche la norma “anti Renzi”, che vieta a ministri, parlamentari e governatori di ricevere compensi da Stati non europei. I pedaggi autostradali subiranno un incremento dell’1,8%, mentre si prevede una riduzione dell’Ires e il ripristino dei fondi per il settore automotive.

La modifica relativa agli stipendi dei ministri non eletti aumenterebbe il compenso mensile lordo da 9.200 a 12.400 euro, allineandolo a quello di deputati e senatori. Questa misura coinvolgerebbe diversi ministri, tra cui Andrea Abodi (Sport), Matteo Piantedosi (Interno) e Guido Crosetto (Difesa). Il ministro della Salute, Orazio Schillaci, ha dichiarato che sarà il Parlamento a decidere, mentre l’opposizione ha criticato aspramente il provvedimento, sostenendo che il governo aumenta gli stipendi dei ministri ma non le pensioni minime.

Altri esponenti dell’opposizione, come Ubaldo Pagano del Pd, hanno espresso incredulità per la decisione. La manovra prevede anche nuove tasse: il costo delle tariffe autostradali aumenterà dell’1,8% dal prossimo anno e ci saranno incrementi sulle tasse di imbarco per voli verso paesi extra UE. È prevista una revisione del Fondo di garanzia per mutui casa e PMI.

In aggiunta, è previsto un prelievo fiscale sulle scommesse online, che potrebbe attestarsi allo 0,5%, con i proventi destinati allo sport e alla ristrutturazione degli stadi. Infine, si segnala l’Ires premiale per aziende, finanziata da un prelievo sulle banche, il ripristino di fondi per l’automotive, il rafforzamento degli incentivi per la Transizione 5.0 e l’introduzione di una flat tax per gli straordinari degli infermieri.