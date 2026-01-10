6.3 C
Aumento prezzi farmaci in Italia

La spesa pubblica per l’acquisto di farmaci è in aumento, e di conseguenza anche la spesa a carico dei cittadini sta salendo. Il professor Vincenzo Salvatore, presidente dell’Almo Collegio Borromeo e docente all’Università dell’Insubria di Varese, spiega che uno dei motivi principali di questo aumento è la necessità di sviluppare farmaci innovativi in grado di rispondere alle esigenze individuali dei pazienti.

Le aziende farmaceutiche stanno concentrando la loro attenzione sulla ricerca di farmaci biologici, ingegnerizzazione delle cellule e medicinali di terapia genica. Queste ricerche sono lunghe, complesse e costose, e richiedono tempi molto lunghi per accertare la qualità, l’efficacia, gli effetti collaterali e le controindicazioni. Ciò comporta costi elevati per le aziende, che si ripercuotono sui prezzi finali.

Il professor Salvatore utilizza una metafora per spiegare il concetto: “Se si passa da un sistema ‘pret a porter’ a un sistema sartoriale che calibra il farmaco sulle singole esigenze, la spesa aumenta”. Tuttavia, resta la necessità di tutelare il diritto alla salute, che è non solo un diritto dell’individuo, ma dell’intera collettività. Pertanto, è indispensabile un intervento statale per sostenere le aziende che fanno ricerca e sollecitare studi sulle patologie rare, nonché portare avanti partnership pubblico-private.

In Italia, la diffidenza nei confronti dei farmaci generici, che hanno un costo inferiore, incide sui prezzi. Inoltre, i dazi nel commercio internazionale possono influire sui prezzi dei medicinali più costosi. Il professor Giuseppe Franco Ferrari, avvocato e docente dell’Università Bocconi, sottolinea che l’invito a produrre negli Stati Uniti può indurre alcune multinazionali a spostare la produzione, ma questo fenomeno va valutato nel lungo termine. I Paesi europei, comunque, sono assoggettati a un’attenta negoziazione che in Italia gestisce l’Aifa, che negozia il prezzo dei farmaci con i produttori in base alle spese sostenute per la ricerca e lo sviluppo.

