Aumento preoccupante dei traumi oculari nel Padel, la raccomandazione è ‘indossare occhiali protettivi’

Il padel ha registrato un notevole incremento a livello globale negli ultimi anni, con oltre 1.500.000 praticanti in Italia. Secondo il World Padel Report, alla fine del 2024, ci sono circa 19.800 strutture di padel in 130 paesi, di cui 71 affiliati alla FIP, per un totale di oltre 63.000 campi da gioco. I giocatori nel mondo superano i 30 milioni e circa il 40% sono donne. Tuttavia, ci sono anche aspetti negativi legati a questo sport, in particolare per quanto riguarda la salute fisica. I cambi di direzione e l’uso intenso della racchetta possono causare stress ripetitivo sul sistema muscolo-scheletrico e articolare.

Recenti studi hanno evidenziato un aumento delle lesioni oculari tra i giocatori di padel. Questi traumi possono derivare da colpi diretti all’occhio o da traumi indiretti che danneggiano le strutture vicine al bulbo oculare. Un articolo pubblicato nella rivista dell’associazione medica svedese Läkartidningen ha allertato sulla necessità di indossare occhiali protettivi durante il gioco. In risposta a questa problematica, aziende come Lotto Eyewear hanno iniziato a sviluppare occhiali protettivi specifici per il padel, combinando robustezza, leggerezza, efficacia e stile in un prodotto certificato. La protezione degli occhi è diventata una priorità per molti, spingendo i giocatori a dotarsi di strumenti adeguati per prevenire infortuni.