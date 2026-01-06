3.1 C
Roma
giovedì – 8 Gennaio 2026
Economia

Aumento pedaggio tangenziale Napoli

Da stranotizie
Aumento pedaggio tangenziale Napoli

Il pedaggio della tangenziale di Napoli è aumentato di cinque centesimi, portandosi così a un euro e 5 centesimi. Ciò è avvenuto a seguito del ricorso dei concessionari delle autostrade alla Corte Costituzionale, che chiedevano l’adeguamento delle tariffe in assenza di un Piano adeguato del governo.

Si sono subito registrate enormi code ai caselli a causa delle lungaggine delle operazioni di pagamento. Il rincaro ha suscitato proteste tra gli automobilisti, che percorrono l’unica tangenziale urbana a pagamento d’Europa. stata annunciata una manifestazione di protesta per lunedì 5 gennaio.

La Corte Costituzionale ha vanificato lo sforzo del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di congelare le tariffe fino a definizione dei nuovi pef regolatori. L’adeguamento tariffario all’inflazione sarà del 1,5% dal 1° gennaio. Per alcune società concessionarie autostradali, come Concessioni del Tirreno e Ivrea-Torino-Piacenza, non sono previste variazioni tariffarie. Una variazione pari all’1,925% è riconosciuta alla concessionaria Salerno-Pompei-Napoli, mentre un adeguamento del 1,46% è previsto per la società Autostrada del Brennero.

Articolo precedente
Politica italiana e uso dei cookie
Articolo successivo
Maduro a New York
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.