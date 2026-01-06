Aumento pedaggio tangenziale Napoli

Il pedaggio della tangenziale di Napoli è aumentato di cinque centesimi, portandosi così a un euro e 5 centesimi. Ciò è avvenuto a seguito del ricorso dei concessionari delle autostrade alla Corte Costituzionale, che chiedevano l’adeguamento delle tariffe in assenza di un Piano adeguato del governo.

Si sono subito registrate enormi code ai caselli a causa delle lungaggine delle operazioni di pagamento. Il rincaro ha suscitato proteste tra gli automobilisti, che percorrono l’unica tangenziale urbana a pagamento d’Europa. stata annunciata una manifestazione di protesta per lunedì 5 gennaio.

La Corte Costituzionale ha vanificato lo sforzo del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di congelare le tariffe fino a definizione dei nuovi pef regolatori. L’adeguamento tariffario all’inflazione sarà del 1,5% dal 1° gennaio. Per alcune società concessionarie autostradali, come Concessioni del Tirreno e Ivrea-Torino-Piacenza, non sono previste variazioni tariffarie. Una variazione pari all’1,925% è riconosciuta alla concessionaria Salerno-Pompei-Napoli, mentre un adeguamento del 1,46% è previsto per la società Autostrada del Brennero.